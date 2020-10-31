Українська виконавиця, Настя Каменських, яка активно підкорює аудиторію латиноамериканських слухачів, вкотре поширила в мережі еротичне фото. Вона позувала у пікантному купальнику і завела своїм образом мережу.

Спекотний знімок NK оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Артистка вкотре показала апетитні принади свого тіла у пляжному образі.

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Настя Каменських неодноразово ділилася відвертими світлинами з шанувальниками. Вона не соромиться поставати перед камерою повністю оголеною, тому зі сміливістю демонструє свої форми.

Днями мережею розлетівся кадр, де виконавиця позувала у звабливому чорному купальнику. Він підкреслив її пишні груди, що одразу привертає увагу. Поверх бікіні NK одягнула атласний пляжний халат, який застібався на талії та оголював стрункі ніжки знаменитості і апетитні форми.

Звісно, що образ Каменських не обійшовся без аксесуарів. У руці вона тримала брендові сонцезахисні окуляри з чорною оправою, шию прикрашали довгі мінімалістичні підвіски, а вуха – лаконічні сережки. Кучеряве волосся Настя зібрала у пучок зверху. На обличчя вона не наносила косметику, продемонструвавши натуральну вроду.



Настя Каменських в чорному купальнику / Instagram / @kamenskux