Украинская исполнительница Настя Каменских, которая активно покоряет аудиторию латиноамериканских слушателей, в очередной раз распространила в сети эротическое фото. Она позировала в пикантном купальнике и завела своим образом сеть.

Жаркий снимок NK обнародовала на личной странице в инстаграм. Артистка в очередной раз показала аппетитные прелести своего тела в пляжном образе.

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Настя Каменских неоднократно делилась откровенными фотографиями с поклонниками. Она не стесняется представать перед камерой полностью обнаженной, поэтому со смелостью демонстрирует свои формы.

На днях сетью разлетелся кадр, где исполнительница позировала в соблазнительном черном купальнике. Он подчеркнул ее пышную грудь, что сразу привлекает внимание. Поверх бикини NK надела атласный пляжный халат, который застегивался на талии и обнажал стройные ножки знаменитости и аппетитные формы.

Естественно, что образ Каменских не обошелся без аксессуаров. В руке она держала брендовые солнцезащитные очки с черной оправой, шею украшали длинные минималистичные подвески, а уши – лаконичные серьги. Вьющиеся волосы Настя собрала в пучок сверху. На лицо она не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту.



Настя Каменских в черном купальнике / Instagram / @kamenskux