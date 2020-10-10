Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре замилувала мережу кумедними світлинами з цуценятами. Артистка показала, як розважається з ними у вихідний.

Артистка вирішила вихідний провести вдома. Вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі миловидним дописом, який підняв настрій багатомільйонній аудиторії підписників NK.

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Влітку домашня улюблениця зіркового подружжя Потапа і Насті Каменських Мімі народила п'ятьох цуценят. Артистка обожнює Мімі і тепер у їхньому будинку є ще більше радості. Інколи зірка показує шанувальникам своїх улюбленців, які викликають усмішку та радість.

Настя Каменських з цуценятами

Настя позувала вдома у красивому костюмі ніжно-помаранчевого кольору. Волосся вона вклала у звичні кучері і зібрала у зачіску зверху, а на обличчя не наносила косметику. NK обіймає цуценят і виглядає неймовірно щасливою. Схоже, що такі домашні моменти неабияк подобаються артистці і вона з задоволенням приділяє час маленьким вихованцям.

Такий чудовий суботній домашній відпочинок з цими маленькими милостями,

– написала в дописі співачка.

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