Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз умилила сеть забавными фотографиями со щенками. Артистка показала, как развлекается с ними в выходной.

Артистка решила выходной провести дома. Она поделилась на личной странице в инстаграме миловидной публикацией, которая подняла настроение многомиллионной аудитории подписчиков NK.

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Летом домашняя любимица звездной пары Потапа и Насти Каменских Мими родила пятерых щенков. Артистка обожает Мими и теперь в их доме есть еще больше радости. Иногда звезда показывает поклонникам своих любимцев, которые вызывают улыбку и радость.

Настя Каменских со щенками

Настя позировала дома в красивом костюме нежно-оранжевого цвета. Волосы она уложила в привычные кудри и собрала в прическу сверху, а на лице не наносила косметику. NK обнимает щенков и выглядит невероятно счастливой. Похоже, что такие домашние моменты изрядно нравятся артистке и она с удовольствием уделяет время маленьким воспитанникам.

Такой замечательный субботний семейный отдых с этими маленькими милостями,

– написала в заметке певица.

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Посмотрите на публикации с собачками, которые Каменских распространяла в своем профиле.