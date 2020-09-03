Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз очаровала поклонников милой публикацией. Звезда предстала перед камерой с маленькими щенками.

Артистка умеет удивлять. Она не только распространяет чрезвычайно эротичные и обольстительные кадры, но и радует многомиллионную аудиторию фолловеров милыми снимками. На личной инстаграм-странице NK появилось фото, где она показала, с кем проводит свое утро.

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Месяц назад домашняя любимица Каменских собачка Мими родила щенят. Теперь в доме звездных супругов Потапа и Насти есть пятеро новых жильцов. Фотографии вместе с ними завораживают поклонников и вызывают активные обсуждения среди подписчиков. Конечно, NK не упускает возможности похвастаться невероятной красотой.

Образ Насти Каменских

Для прекрасного утра певица выбрала нежный образ. Она надела белый халат, которым подчеркнула свою женственность. Шею артистка украсила минималистичной подвеской, а уши – серьгами. Волосы она вложила в привычные кудри и забрала на бок. На лицо Настя решила не наносить косметику. Она продемонстрировала натуральную красоту и золотистый загар. Каменских, как всегда, улыбалась, поделившись с теми, кто увидел эту фотографию, положительными эмоциями и хорошим настроением.

"Эти маленькие щенки очень сладкие", – написала под фото Каменских.