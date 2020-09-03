Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре зачарувала прихильників милою публікацією. Зірка постала перед камерою з маленькими цуценятами.

Артистка вміє дивувати. Вона не лише поширює надзвичайно еротичні та звабливі кадри, а й радує багатомільйонну аудиторію фоловерів милими знімками. На особистій інстаграм-сторінці NK з'явилося фото, де вона показала, з ким проводить свій ранок.

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Місяць тому домашня улюблениця Каменських собачка Мімі народила цуценят. Тепер у будинку зіркового подружжя Потапа і Настя є п'ятеро нових мешканців. Світлини разом із ними зачаровують прихильників та викликають активні обговорення серед підписників. Звісно, що NK не втрачає можливості похизуватися неймовірною вродою.

Образ Насті Каменських

Для чудового ранку співачка обрала ніжний образ. Вона одягнула білий халат, у якому показала свою жіночність. Шию артистка прикрасила мінімалістичною підвіскою, а вуха – сережками. Волосся вона вклала у звичні кучері та забрала на бік. На обличчя Настя вирішила не наносити косметику. Вона продемонструвала натуральну красу та золотисту засмагу. Каменських, як завжди, усміхалася, поділившись з тими, хто побачив цю фотографію, позитивними емоціями та хорошим настроєм.

"Ці маленькі цуценята дуже солодкі", – написала під фото Каменських.