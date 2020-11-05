Співачка Настя Каменських показала прихильникам бездоганний спортивний образ. Виконавиця часто займається спортом, тож фото, ймовірно, було зроблене під час ранкових тренувань. Такий аутфіт чудово підійде для занять спортом зранку чи ввечері.

33-річна артистка поділилася новим кадром на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала у короткому рожевому топі та гірчичних лосинах. Кучеряве волосся артистка розпустила. На світлині постала без макіяжу.

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Настя Каменських часто ділиться з прихильниками на власному ютуб-каналі тренуваннями, а також виходить в прямий ефір в інстаграмі та разом з фанами займається спортом та ранковою гімнастикою.

Співачка має чудову фігуру, тож закликає своїх підписників займатися спортом та приділяти тілу достатню кількість часу.

Виконавиця написала ранковий мотиваційний пост та закликала шанувальників цінувати та використовувати кожен свій день.

"Сьогодні – найкращий день у житті! Він дарує безмежні можливості і тільки нам вирішувати, як з ними вчинити. І навіть якщо ви тільки на початку свого шляху до мрії і вам здається, що її ніколи не досягнути, – зробіть перший, нехай навіть маленький крок і ваша мрія стане ближче. Сам шлях у ній – це вже класна пригода! Почніть його просто зараз", – порадила Каменських.