Певица Настя Каменских показала поклонникам безупречный спортивный образ. Исполнительница часто занимается спортом, так что фото, вероятно, было сделано во время утренних тренировок. Такой аутфит прекрасно подойдет для занятий спортом утром или вечером.

33-летняя артистка поделилась новым кадром на своей личной странице в Инстаграме. Она позировала в коротком розовом топе и горчичных лосинах. Вьющиеся волосы артистка распустила. На фотографии предстала без макияжа.

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Настя Каменских часто делится с поклонниками на собственном ютуб-канале тренировками, а также выходит в прямой эфир в инстаграме и вместе с фанами занимается спортом и утренней гимнастикой.

У певицы прекрасная фигура, поэтому призывает своих подписчиков заниматься спортом и уделять телу достаточное количество времени.

Исполнительница написала утренний мотивационный пост и призвала поклонников ценить и использовать каждый свой день.

"Сегодня – лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступить. И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достичь, – сделайте первый, пусть даже маленький шаг и ваша мечта станет ближе. Сам путь к ней – это уже классное приключение! Начните его прямо сейчас", – посоветовала Каменских.