У Києві відкрили іменну зірку популярної української співачки Насті Каменських. Знаменитість з'явилась на публіці в джинсах та леопардовому тренчі.

Успішна поп-виконавиця Настя Каменських після нещодавнього виходу нового альбому ECLÉCTIKA отримала іменну зірку. Співачка опублікувала фото з заходу на своїй сторінці в інстаграмі.

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Сьогодні, 8 жовтня, відбулась церемонія відкриття, на яку прийшли чимало шанувальників Каменських. Настя отримала іменну зірку в Києві на "Площі зірок". У коментарі під фото знаменитість написала, що вручення для неї – це символ уваги і любові шанувальників, усіх, хто слухає, підтримує і вірить

Це велика і головна цінність, яка мотивує і надихає творити, створюючи нові класні і корисні проєкти. Йти вперед! Коли я відчуваю, що ви зі мною – я знаю, що мені під силу будь-які мрії та цілі,

– зізналась артистка.



Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux

Образ Насті Каменських

Для публічного виходу популярна співачка обрала бежеву кофтинку та джинси, які поєднала з леопардовим тренчем. Стильний look вона доповнила чорними чоботами на підборах.

Трендовий осінній аутфіт виконавиця завершила гарною зачіскою та лаконічними аксесуарами. Настя вклала волосся легкими хвилями, а також зробила нюдовий макіяж.



Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux