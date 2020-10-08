Настя Каменських отримала іменну зірку в центрі Києва
У Києві відкрили іменну зірку популярної української співачки Насті Каменських. Знаменитість з'явилась на публіці в джинсах та леопардовому тренчі.
Успішна поп-виконавиця Настя Каменських після нещодавнього виходу нового альбому ECLÉCTIKA отримала іменну зірку. Співачка опублікувала фото з заходу на своїй сторінці в інстаграмі.
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Сьогодні, 8 жовтня, відбулась церемонія відкриття, на яку прийшли чимало шанувальників Каменських. Настя отримала іменну зірку в Києві на "Площі зірок". У коментарі під фото знаменитість написала, що вручення для неї – це символ уваги і любові шанувальників, усіх, хто слухає, підтримує і вірить
Це велика і головна цінність, яка мотивує і надихає творити, створюючи нові класні і корисні проєкти. Йти вперед! Коли я відчуваю, що ви зі мною – я знаю, що мені під силу будь-які мрії та цілі,
– зізналась артистка.
Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux
Образ Насті Каменських
Для публічного виходу популярна співачка обрала бежеву кофтинку та джинси, які поєднала з леопардовим тренчем. Стильний look вона доповнила чорними чоботами на підборах.
Трендовий осінній аутфіт виконавиця завершила гарною зачіскою та лаконічними аксесуарами. Настя вклала волосся легкими хвилями, а також зробила нюдовий макіяж.
Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux
Настя Каменських на відкритті іменної зірки / Instagram / @kamenskux