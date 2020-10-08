В Киеве открыли именную звезду популярной украинской певицы Насти Каменских. Знаменитость появилась на публике в джинсах и леопардовом тренче.

Успешная поп-исполнительница Настя Каменских после недавнего выхода нового альбома ECLÉCTIKA получила именную звезду. Певица опубликовала фото с мероприятия на своей странице в инстаграме.

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Сегодня, 8 октября, состоялась церемония открытия, на которую пришли немало поклонников Каменских. Настя получила именную звезду в Киеве на "Площади звезд". В комментарии под фото знаменитость написала, что вручение для нее – это символ внимания и любви поклонников, всех, кто слушает, поддерживает и верит

Это большая и главная ценность, которая мотивирует и вдохновляет творить, создавая новые классные и полезные проекты. Идти вперед! Когда я чувствую, что вы со мной – я знаю, что мне под силу любые мечты и цели,

– призналась артистка.



Настя Каменских на открытии именной звезды / Instagram / @kamenskux

Образ Насти Каменских

Для выхода в свет популярная певица выбрала бежевую кофточку и джинсы, которые сочетала с леопардовым тренчем. Стильный look она дополнила черными сапогами на каблуке.

Трендовый осенний аутфит исполнительница завершила красивой прической и лаконичными аксессуарами. Настя уложила волосы легкими волнами, а также сделала нюдовый макияж.