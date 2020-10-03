Катя Осадчая поделилась ярким фото, где позирует с Настей Каменских
Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на шумной вечеринке, которую организовали звездные супруги Потапа и Насти Каменских. Там она позировала вместе с певицей на фоне яркой фотозоны.
Катя Осадчая поделилась эффектным кадром на личной странице в Инстаграме. Она побывала на вечеринке по случаю окончания лета. Праздник состоялся в загородном доме Потапа и Насти.
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Артисты совсем недавно вернулись с отдыха в солнечной Турции и решили организовать шумную вечеринку, куда пригласили самых близких друзей. Звездная пара заказала яркую фотозону, придумала развлечения и другие атрибуты праздника. В частности, все гости были в желтом наряде.
Фото Кати Осадчей и Насти Каменских
Конечно, такие веселые и незабываемые мгновения знаменитости фотографировали, чтобы навсегда запечатлеть в памяти. Так, Катя Осадчая сделала яркую фотографию с Настей. Девушки позировали на фоне фотозоны из огромного количества желтых шариков и с надписью Goodbye, summer.
Звезды надели желтые кофты, которые гармонично сочетались со всей атмосферой праздника. На лицах они сделали безупречные макияжи, а волосы собрали в хвосты. NK предпочла кудри, которые сверху завязала белыми и неоновыми резинками, а вот ее подруга Катя Осадчая просто собрала волосы назад.
"Ярко провожали лето", – написала под фото певица.
Катя Осадчая и Настя Каменских / Instagram / @kosadcha