Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на шумной вечеринке, которую организовали звездные супруги Потапа и Насти Каменских. Там она позировала вместе с певицей на фоне яркой фотозоны.

Катя Осадчая поделилась эффектным кадром на личной странице в Инстаграме. Она побывала на вечеринке по случаю окончания лета. Праздник состоялся в загородном доме Потапа и Насти.

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Артисты совсем недавно вернулись с отдыха в солнечной Турции и решили организовать шумную вечеринку, куда пригласили самых близких друзей. Звездная пара заказала яркую фотозону, придумала развлечения и другие атрибуты праздника. В частности, все гости были в желтом наряде.

Фото Кати Осадчей и Насти Каменских

Конечно, такие веселые и незабываемые мгновения знаменитости фотографировали, чтобы навсегда запечатлеть в памяти. Так, Катя Осадчая сделала яркую фотографию с Настей. Девушки позировали на фоне фотозоны из огромного количества желтых шариков и с надписью Goodbye, summer.

Звезды надели желтые кофты, которые гармонично сочетались со всей атмосферой праздника. На лицах они сделали безупречные макияжи, а волосы собрали в хвосты. NK предпочла кудри, которые сверху завязала белыми и неоновыми резинками, а вот ее подруга Катя Осадчая просто собрала волосы назад.

"Ярко провожали лето", – написала под фото певица.



Катя Осадчая и Настя Каменских / Instagram / @kosadcha