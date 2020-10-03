Українська телеведуча Катя Осадча побувала на гучній вечірці, яку організувало зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських. Там вона позувала разом із співачкою на тлі яскравої фотозони.

Катя Осадча поділилася ефектним кадром на особистій сторінці в інстаграмі. Вона побувала на вечірці з нагоди закінчення літа. Свято відбулося у заміському будинку Потапа і Насті.

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Артисти зовсім нещодавно повернулися з відпочинку в сонячній Туреччині і вирішили організувати гучну вечірку, куди запросили найближчих друзів. Зіркова пара замовила яскраву фотозону, придумала розваги та інші атрибути свята. Зокрема, усі гості були у жовтому вбранні.

Фото Каті Осадчої та Насті Каменських

Звісно, що такі веселі та незабутні миті знаменитості зазнімкували, щоб назавжди закарбувати в пам'яті. Так, Катя Осадча зробила яскраву світлину з Настею. Дівчата позували на тлі фотозони з величезної кількості жовтих кульок та з написом Goodbye, summer.

Зірки одягнули жовті кофти, які гармонійно поєднувалися зі всією атмосферою свята. На обличчях вони зробили бездоганні макіяжі, в волосся зібрали у хвости. NK надала перевагу кучерям, які зверху зав'язала білими та неоновими гумками, а от її подруга Катя Осадча просто зібрала волосся назад.

"Яскраво проводжали літо", – написала під фото телеведуча.



Катя Осадча та Настя Каменських / Instagram / @kosadcha