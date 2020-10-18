Популярна українська артистка Настя Каменських показала нову відверту фотографію. Цього разу вона позувала, сидячи на ванній та оголивши стрункі ноги.

Українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, опублікувала нове фото на своїй сторінці в інстаграмі. Популярна артистка впевнена в собі і ніколи не соромиться показувати бездоганну фігуру з мінімальною кількістю білизни або ж без неї.

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Цього разу Настя Каменських позувала у своїй ванній кімнаті. Для еротичного образу вона вдягнула білий шовковий халатик, перев'язаний тонким поясом. Співачка оголила ніжки та похизувалась стрункістю.

Настя Каменських постала перед камерою без макіяжу, тож показала натуральну вроду. Також вона зв'язала волосся у високий пучок та доповнила образ білим манікюром.

Під світлиною знаменитість поміркувала про те, чому важливо вміти розслаблятися. Настя зазначила, що відпочинок і розслаблення – необхідна частина роботи і життя. Сьогодні співачка відновила сили перед новим тижнем, прийнявши ванну з аромамаслами при свічках.



Настя Каменських у ванній / Instagram / @kamenskux