Популярная украинская артистка Настя Каменских показала новую откровенную фотографию. На этот раз она позировала, сидя на ванной и обнажив стройные ноги.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграме. Популярная артистка уверена в себе и никогда не стесняется показывать безупречную фигуру с минимальным количеством белья или же без него.

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В этот раз Настя Каменских позировала в своей ванной комнате. Для эротического образа она надела белый шелковый халатик, перевязанный тонким поясом. Певица обнажила ножки и похвасталась стройностью.

Настя Каменских предстала перед камерой без макияжа, поэтому показала натуральную красоту. Также она связала волосы в высокий пучок и дополнила образ белым маникюром.

Под фотографией знаменитость поразмыслила о том, почему важно уметь расслабляться. Настя отметила, что отдых и расслабление – необходимая часть работы и жизни. Сегодня певица восстановила силы перед новой неделей, приняв ванну с аромамаслами при свечах.



Настя Каменских в ванной / Instagram / @kamenskux