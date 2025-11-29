Зокрема, це стосується свята Андрія. Так, його традиційно відзначатимуть 30 листопада. Про народні прикмети та традиції свята Андрія – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
Народні прикмети на Андрія – 2025
- Якщо на Андрія піде сніг, то зима буде холодною і сніжною.
- Якщо на Андрія не випаде сніг, то зима буде теплою й малосніжною.
- Якщо на річці вода тиха, то зима буде м'якою.
- Якщо на річці вода шумна, то варто взимку очікувати морозів.
- Якщо вдень буде тепла погода, то очікуйте поганих новин.
Святий апостол Андрій Первозванний / Фото Pinterest
Що відомо про свято Андрія?
- Це свято вшановує святого апостола Андрія Первозванного. Він був учнем Іоана Предтечі, а через деякий час став послідовником Ісуса Христа. Андрій – перший з 12 апостолів, кого Син Божий покликав на служіння. Святий проповідував у багатьох країнах, зокрема у Віфінії, Греції, Македонії, Фракії та Скіфії, пише Андріївська церква.
- У День Андрія Первозванного жінки готують корж "Калиту", який оздоблюють сухофруктами. Всередині тіста залишають дірку, через яку протягують стрічку. Потім цей корж підвішують у кімнаті, а хлопці мають підстрибнути та вкусити шматок.
- Також вночі дівчата збираються разом, щоб поворожити на ім'я майбутнього коханого, а хлопці йдуть розважатися.