Як ворожити на Андрія – 2025?

Як ворожити на Андрія – 2025?

Ворожіння з гребінцем

Перед сном ретельно розчешіть своє волосся, а гребінець покладіть під подушку. Засинаючи, скажіть: "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене". Згідно з повір'ям, уві сні має з'явитися ваш майбутній чоловік і розчесати вам коси.

Ворожіння на папірцях

Підготуйте 12 маленьких клаптиків паперу. На одинадцяти з них напишіть різні чоловічі імена, а дванадцятий – залиште порожнім. Усі папірці покладіть під подушку. Вранці, щойно прокинетеся, навмання витягніть один із них. Ім'я, яке вам випаде, належатиме вашому майбутньому нареченому. Якщо ж попадеться чистий папірець – це знак, що зустріч з другою половинкою відбудеться трохи пізніше.

Ворожіння з каблучками

Для цього знадобиться миска з пшеницею або іншим зерном, у яку слід сховати три персні: золотий, срібний та звичайний. Заплющіть очі й навмання витягніть одну з прикрас. Якщо дістанете золоту каблучку – це до швидкого заміжжя, срібна – віщує зустріч із коханням, а звичайна – означає, що на свого судженого доведеться ще трохи почекати.

Ритуал на перехресті

Рівно опівночі підіть на перехрестя доріг. Накресліть навколо себе коло, станьте в його центр і прислухайтеся до звуків ночі. Якщо почуєте чийсь сміх, то це добрий знак, що віщує швидке весілля. Якщо ж до вас долине плач, то наступний рік, ймовірно, ви проведете на самоті.

Ворожіння на ім'я

Це один із найпопулярніших та найпростіших способів ворожіння на Андрія. Вийдіть на вулицю та запитайте ім'я у першого чоловіка, якого зустрінете. Вважається, що саме так зватимуть і вашого судженого.

Ворожіння "Місток"

Щоб побачити коханого уві сні, наберіть у тарілку води, покладіть зверху дощечку, імітуючи місток, і поставте цю конструкцію під своє ліжко. Лягаючи спати, попросіть судженого перевести вас через цей міст. Людина, яка насниться вам цієї ночі, і є вашою долею.

