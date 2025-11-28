У ніч з 29 на 30 листопада молоді жінки збиратимуться, щоб розкрити більше інформації про своє майбутнє. Як правильно ворожити на судженого – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Андрія 2025: як правильно ворожити на судженого?

Один із найпростіших та найпоширеніших способів дізнатися ім'я майбутнього обранця – ворожіння на вулиці. Для цього дівчата виходили на подвір'я і зверталися до чоловіка, якого вперше зустріли. Яке ім'я він мав – так і зватимуть судженого.

До того ж можна ворожити за допомогою каблучок. Так, дівчата брали тарілку та насипали туди пшеницю. Потім вони клали кілька каблучок, зокрема золоту, срібну та звичайну, у посудину. Далі дівчина заплющувала очі та навмання діставала перстень. Якщо попадався золотий, то це віщувало заміжжя, срібний – зустріч з другою половинкою, звичайний – довготривале очікування свого судженого.

Інший популярний метод пов'язаний зі сном та папірцями. Молоді жінки брали дванадцять невеликих аркушів паперу, на одинадцятьох з яких писали чоловічі імена, а дванадцятий – залишали чистим. Потім клали ці записки під подушку, а вранці витягали одну навмання. Написане ім'я вказувало на майбутнього нареченого. Втім, якщо ж випадав порожній папірець, то це означало, що зустріч з другою половинкою відбудеться трохи пізніше.

Як правильно ворожити на судженого / Фото Freepik

Що цікаво, у ПЦУ запевняють, що основною причиною ворожіння і гадань – є маловірство, оскільки тоді людина відмовляється від віри в Бога та починає довіряти комусь, хто забезпечує передбачення. За словами священників Православної Церкви України, всі негаразди можна подолати не лише власними силами, а з Божою допомогою.

