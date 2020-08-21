19 серпня в першу річницю знайомства шоумен і телеведучий Володимир Остапчук освідчився коханій Христині Горняк під час подорожі в Стамбул. Наречена показала каблучки, які отримала на заручини, й пояснила, чому чоловік подарував одразу два персня.

Подробиці романтичного освідчення обраниця Володимира Остапчука розсекретила в інстаграм-сторіс. Як раніше зізнавалась Христина, на річницю знайомства вона підготувала для коханого поїздку в Стамбул та прогулянку на яхті. Проте шоумен знав про сюрприз й готував свій.

До теми Володимир Остапчук заручився з Христиною Горняк: романтичне відео

Напередодні відпустки вдвох Володимир Остапчук поїхав до батьків коханої, аби попросити руку й серце їхньої доньки, а подружки Христини допомагали йому обрати каблучку в Києві від улюбленого ювелірного бренду нареченої Tiffany & Co. Проте придбати класичний перстень з діамантом самостійно ведучий не наважився, тому на яхті вручив каблучку, яку кохана буде носити як аксесуар щодня.

Вова побоявся обрати каблучку для заручин класичну з каменем, тому він купив каблучку в Tiffany, яку я буду носити повсякденно, як я і люблю. А каблучку мрії ми купили сьогодні разом,

– наголосила Христина Горняк.

Перстень з коштовним камінням пара обрала в Стамбулі наступного дня після пропозиції. Фоловери поспішили припустити, що перша каблучка не сподобалась нареченій Остапчука, проте блогерка це заперечила: "Тепер у мене є дві каблучки, але це не тому, що перша не сподобалася, а тому що він вирішив, щоб я її обрала сама".



Каблучки Христини Горняк / Фото: Instagram Stories / @kristygor