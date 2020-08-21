19 августа в первую годовщину знакомства шоумен и телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк во время путешествия в Стамбул. Невеста показала кольца, которые получила на помолвку, и объяснила, почему мужчина подарил сразу два кольца.

Подробности романтического признания избранница Владимира Остапчука рассекретила в инстаграм-сторис. Как ранее признавалась Кристина, на годовщину знакомства она подготовила для любимого поездку в Стамбул и прогулку на яхте. Однако шоумен знал о сюрпризе и готовил свой.

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Накануне отпуска вдвоем Владимир Остапчук уехал к родителям любимой, чтобы попросить руку и сердце их дочери, а подружки Кристины помогали ему выбрать кольцо в Киеве от любимого ювелирного бренда невесты Tiffany & Co. Однако приобрести классическое кольцо с бриллиантом самостоятельно ведущий не решился, поэтому на яхте вручил кольцо, которое любимая будет носить как аксессуар ежедневно.

Вова побоялся выбрать кольцо для помолвки классическое с камнем, поэтому он купил кольцо в Tiffany, которое я буду носить повседневно, как я и люблю. А кольцо мечты мы купили сегодня вместе,

– отметила Кристина Горняк.

Кольцо с драгоценными камнями пара выбрала в Стамбуле на следующий день после предложения. Фоловеры поспешили предположить, что первое кольцо не понравилась невесте Остапчука, однако блогерша это отрицала: "Теперь у меня есть два кольца, но это не потому, что первое не понравилось, а потому что он решил, чтобы я его выбрала сама".



Кольца Кристины Горняк / Фото: Instagram Stories / @kristygor