Популярний український шоумен Володимир Остапчук зробив пропозицію коханій дівчині Христині Горняк. Тепер дівчина розповіла, як її обранець зміг вразити маму, а також зізналася, що подарувала його неньці під час знайомства.

Закохані поділилися подробицями знайомства з батьками один одного у програмі "Зірковий шлях". Христина зізналася, що її рідні, зокрема мама, в захваті від Володимира.

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Остапчук зізнався, що мама його обраниці постійно коментує його дописи у соціальних мережах і лайкає їх. Вона дуже сучасна. Жінка рада, що її донька тепер перебуває поруч із надійним чоловіком.

Мама каже мені: "Не ображай його. Я тебе знаю". Я питаю: "Мамо, чия я дочка?",

– розповіла Христина.

Як Остапчук і Горняк знайомилися з батьками один одного

Дівчина пригадала, що через кілька тижнів після початку стосунків коханий несподівано приїхав до неї в гості.

"Ми з мамою тільки прокинулися, і приїзд Вови був для нас сюрпризом. Він приїхав з квітами для мене і для мами. Взяв щось солоденьке до столу", – поділилася обраниця шоумена.

Пізніше Володимир вирішив познайомити Христину зі своїми батьками. Пара придбала телевізор і вирушила в гості. Також Горняк вирішила зробити для мами коханого персональний подарунок. Вона подарувала косметику, яку любить мама Остапчука і та була дуже рада такому подарунку.