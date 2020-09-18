Популярный украинский шоумен Владимир Остапчук сделал предложение любимой девушке Кристине Горняк. Теперь девушка рассказала, как ее избранник смог поразить маму, а также призналась, что подарила его мамочке во время знакомства.

Влюбленные поделились подробностями знакомства с родителями друг друга в программе "Звездный путь". Кристина призналась, что ее родные, в частности мама, в восторге от Владимира.

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Остапчук признался, что мама его избранницы постоянно комментирует его сообщения в социальных сетях и лайкает их. Она очень современная. Женщина рада, что ее дочь сейчас находится рядом с надежным мужчиной.

Мама говорит мне: "Не обижай его. Я тебя знаю". Я спрашиваю: "Мама, чья я дочь?",

– рассказала Кристина.

Как Остапчук и Горняк знакомились с родителями друг друга

Девушка вспомнила, что через несколько недель после начала отношений любимый неожиданно приехал к ней в гости.

"Мы с мамой только проснулись, и приезд Вовы был для нас сюрпризом. Он приехал с цветами для меня и для мамы. Взял что-то сладенькое к столу", – поделилась избранница шоумена.

Позже Владимир решил познакомить Кристину со своими родителями. Пара приобрела телевизор и отправилась в гости. Также Горняк решила сделать для мамы любимого персональный подарок. Она подарила косметику, которую любит мама Остапчука, и та была очень рада такому подарку.