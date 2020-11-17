Влітку цього року 21-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін заручився з донькою мільярдера акторкою Ніколою Пельтц. Поки триває підготовка до грандіозного весілля, наречена вирішила підтвердити серйозність своїх намірів, зробивши татуювання з ім'ям коханого.

Понад рік тому в пресі заговорили про черговий роман Брукліна Бекхема, який так легко заводив нові стосунки з відомими красунями. Проте 25-річній американській акторці Ніколі Пельтц вдалось по-справжньому підкорити серце залицяльника. Тому після дев'яти місяців зустрічань він освідчився коханій, а нещодавно зробив нове татуювання, яке присвятив нареченій. Вслід за обранцем дівчина наважилась на малюнок на тілі на його честь. Фото з'явилось в інстаграм-сторіс акторки.

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Так, Нікола Пельтц зробила невелике татуювання на спині з написом "Бруклін". У важливий момент поряд з нею був коханий. На фото дівчина позувала в легкій сукні лимонного кольору з квітковим принтом та оголеною спиною. Свій образ вона довершила білими босоніжками на високих підборах. Акторка не стала нехтувати карантинними обмеженнями, та з'явилась у салоні в захисній масці.



Нове татуювання нареченої Брукліна Бекхема / Фото з соцмереж



Бруклін Бекхем з нареченою / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що до прояву своїх почуттів Бруклін Бекхем підійшов творчо. На шиї він зробив нове масивне татування з жіночими очима, яке не залишає сумнівів щодо того, кому воно присвячене. Малюнок точно передає риси Ніколи Пельтц.



Татуювання Брукліна Бекхема на честь нареченої / Фото з соцмереж