Летом этого года 21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин обручился с дочерью миллиардера актрисой Николой Пельтц. Пока идет подготовка к грандиозной свадьбе, невеста решила подтвердить серьезность своих намерений, сделав татуировку с именем любимого.

Более года назад в прессе заговорили об очередном романе Бруклина Бекхэма, который так легко заводил новые отношения с известными красавицами. Однако 25-летней американской актрисе Николе Пельтц удалось по-настоящему покорить сердце ухажера. Поэтому после девяти месяцев встреч он сделал предложение любимой, а недавно сделал новую татуировку, которую посвятил невесте. Вслед за избранником девушка отважилась на рисунок на теле в его честь. Фото появилось в инстаграм-сторис актрисы.

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Так, Никола Пельтц сделала небольшую татуировку на спине с надписью "Бруклин". В важный момент рядом с ней был любимый. На фото девушка позировала в легком платье лимонного цвета с цветочным принтом и обнаженной спиной. Свой образ она довершила белыми босоножками на высоком каблуке. Актриса не стала пренебрегать карантинными ограничениями, и появилась в салоне в защитной маске.



Новая татуировка невесты Бруклина Бекхэма / Фото из соцсетей

Бруклин Бекхэм с невестой / Фото из соцсетей

Напомним, что к проявлению своих чувств Бруклин Бекхэм подошел творчески. На шее он сделал новое массивное татуирование с женскими глазами, которое не оставляет сомнений относительно того, кому оно посвящено. Рисунок точно передает черты Николы Пельтц.



Татуировка Бруклина Бекхэма в честь невесты / Фото из соцсетей