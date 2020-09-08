На популярного українського співака Дзідзьо знову напали. Артиста побили в Шевченківському районі Києва 6 вересня. Стало відомо, які особисті речі поцупили грабіжники.

Про напад на виконавця виданню "Укрінформ" повідомив відділ комунікації поліції. Тепер стало відомо, що грабіжники вкрали в артиста телефон.

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Сьогодні, 8 вересня, про інцидент йшлося у "Сніданку з 1+1". Зловмисники завдали знаменитості легких тілесних ушкоджень. Також, застосувавши сльозогінний газ, вони пограбували співака. Серед особистих речей, які поцупили, був мобільний телефон.

Відомо, що інцидент трапився неподалік столичного офісу Дзідзьо в Шевченківському районі. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють деталі справи. Винуватців розшукує поліція.

Що відомо про напади на Дзідзьо?

Перший напад на виконавця трапився 28 грудня 2018 року. Тоді невідомі напали на співака у центрі столиці. Четверо зловмисників накинулися на Дзідзьо, коли той відправлявся на анонсоване інтерв'ю. Дзідзьо одразу ж госпіталізували до місцевого шпиталю, де лікарі діагностували розрив барабанної перетинки лівого вуха.

Тоді одним із нападників був чоловік, який неодноразово поггрожував Дзідзьо. PR-менеджер артиста запевняла, що до злочину причетний Михайло Мішков. Він заявляв, що є співвласником компанії DZIDZIO, та прагнув отримати документацію про доходи та свою частку грошей.

Однак сам Мішков переконував, що є жертвою в цій ситуації, бо його обманули і не виплатили кошти. Дзінавшись про запланований ефір, чоловік поїхав до офісу медіакомпанії, де зчинилась сутичка.

6 вересня 2020 року на виконавця вдруге напали. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження.