Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.

На популярного українського співака Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) вчора вночі, 6 вересня, напали в Києві. Про це повідомив відділ комунікації поліції виданню Укрінформ.

Читайте також Екскоханий Наомі Кемпбелл подав на неї в суд: вимагає від моделі повернення боргів

Столична поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на співака, що стався вночі в Шевченківському районі на вулиці Стрілецькій, повідомляє OBOZREVATEL.

Це було вночі 6 вересня. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 та частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Обставини цієї події ще встановлюють правоохоронці,

– повідомили у поліції Києва.

З'явились також деталі: за попередніми даними, співакові бризнули в обличчя газовим балончиком невідомі та відібрали особисті речі.

Нагадаємо, що 28 грудня 2018 року Дзідзьо побили. Тоді співак назвав організатора нападу: ним був Михайло Мішков разом з Олегом Турком (Лесик).