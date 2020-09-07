Полиция города Киева открыла уголовное производство за нападения на украинского певца Дзидзьо. Его избили в Киеве 6 сентября.

На популярного украинского певца Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) вчера ночью, 6 сентября, напали в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции изданию Укринформ.

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Столичная полиция уже открыла уголовное производство по факту нападения на певца, который произошел ночью в Шевченковском районе на улице Стрелецкой, сообщает OBOZREVATEL.

Это было ночью 6 сентября. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства этого события еще устанавливают правоохранители,

– сообщили в полиции Киева.

Появились также детали: по предварительным данным, певцу брызнули в лицо газовым баллончиком неизвестные и отобрали личные вещи.

Напомним, что 28 декабря 2018 года Дзидзьо избили. Тогда певец назвал организатора нападения: им был Михаил Мишков вместе с Олегом Турком (Лесик).