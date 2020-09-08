На популярного украинского певца Дзидзьо снова напали. Артиста избили в Шевченковском районе Киева 6 сентября. Стало известно, какие личные вещи украли грабители.

О нападении на исполнителя изданию "Укринформ" сообщил отдел коммуникации полиции. Теперь стало известно, что грабители украли у артиста телефон.

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Сегодня, 8 сентября, об инциденте говорилось в "Завтраке с 1+1". Злоумышленники нанесли знаменитости легкие телесные повреждения. Также, применив слезоточивый газ, они ограбили певца. Среди личных вещей, которые украли, был мобильный телефон.

Известно, что инцидент произошел возле столичного офиса Дзидзьо в Шевченковском районе. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают детали дела. Виновников разыскивает полиция.

Что известно о нападениях на Дзидзьо?

Первое нападение на исполнителя произошло 28 декабря 2018 года. Тогда неизвестные напали на певца в центре столицы. Четверо злоумышленников набросились на Дзидзьо, когда тот отправлялся на анонсированное интервью. Дзидзьо сразу же госпитализировали в местный госпиталь, где врачи диагностировали разрыв барабанной перепонки левого уха.

Тогда одним из нападавших был мужчина, который неоднократно угрожал Дзидзьо. PR-менеджер артиста уверяла, что к преступлению причастен Михаил Мишков. Он заявлял, что является совладельцем компании DZIDZIO, и стремился получить документацию о доходах и свою долю денег.

Однако сам Мишков убеждал, что является жертвой в этой ситуации, потому что его обманули и не выплатили деньги. Узнав о запланированном эфире, мужчина поехал в офис медиакомпании, где произошла потасовка.

6 сентября 2020 года на исполнителя во второй раз напали. Сейчас полиция открыла уголовное производство.