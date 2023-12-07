Надя Дорофєєва нарешті розкрила, чи спілкується з Володимиром Дантесом після розлучення
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Популярна співачка Надя Дорофєєва чесно сказала, чи спілкується зі своїм колишнім чоловіком Володимиром Дантесом. Також Дорофєєва зазначила, що думає про хейт у бік Потапа.
Сьогодні, 7 грудня, артистка презентувала свій новий трек "Хай пишуть". За словами Дорофєєвої, він стосується людей, які критикують її в соцмережах та пишуть осудливі коментарі. Нову композицію Надя створила разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Іваном Клименком.
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Надя Дорофєєва сказала, чи спілкується з Дантесом
Знаменитість розповіла, що думає про критику, яку протягом останнього періоду досить часто отримує її колега та колишній продюсер Потап. Вона зізналась, чи співчуває реперу.
Я вважаю, що хейтять всіх. І щодо співчуття, мені завжди боляче, коли комусь важко, навіть якщо людина цього не показує. Доволі давненько (про спілкування з Потапом). Іноді може якусь пісню скинути, і я йому теж,
– сказала вона.
Дорофєєва також поділилась, чи комунікує в теперішньому часі зі своїм колишнім чоловіком та співаком Володимиром Дантесом. Артистка відповіла дуже лаконічно: "Ні".
Надя також висловилась з приводу того, що вона вважає хейтом. Зокрема, вона назвала побажання вмерти.
Вмри – це хейт? Я вважаю, що це хейт. Щодо конструктиву, я обожнюю читати коментарі. Смішні – колекціоную, а до важливих – дослуховуюся. А є хейт, який впливає на дітей, робить психологічні травми,
– зазначила співачка.
Інтерв'ю Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн
Про стосунки Наді Дорофєєвої
- У січні Володимир Дантес і Надя Дорофєєва офіційно розлучилися. Вони привітали одне одного з отриманням свідоцтва про розірвання шлюбу. Подружжя було в офіційних стосунках протягом шести років.
- Відомо, що після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир – з колишньою дружиною Михайла – Дашею.
- Згодом співачка презентувала трек "Щоб не було", яку записала з бойфрендом Михайлом Кацуріним. Робота над піснею відбувалась у домі, де зараз мешкає пара, оскільки там є невеличка студія.
- На одному з концертів Дорофєєвої у Луцьку, вона покликала Кацуріна на сцену та попросила заспівати разом. Він сказав, що дуже хвилювався. Окрім спільного виконання пісні, Надя ще й показала коханому відвертий танець.