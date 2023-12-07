Сьогодні, 7 грудня, артистка презентувала свій новий трек "Хай пишуть". За словами Дорофєєвої, він стосується людей, які критикують її в соцмережах та пишуть осудливі коментарі. Нову композицію Надя створила разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Іваном Клименком.

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Надя Дорофєєва сказала, чи спілкується з Дантесом

Знаменитість розповіла, що думає про критику, яку протягом останнього періоду досить часто отримує її колега та колишній продюсер Потап. Вона зізналась, чи співчуває реперу.

Я вважаю, що хейтять всіх. І щодо співчуття, мені завжди боляче, коли комусь важко, навіть якщо людина цього не показує. Доволі давненько (про спілкування з Потапом). Іноді може якусь пісню скинути, і я йому теж,

– сказала вона.

Дорофєєва також поділилась, чи комунікує в теперішньому часі зі своїм колишнім чоловіком та співаком Володимиром Дантесом. Артистка відповіла дуже лаконічно: "Ні".

Надя також висловилась з приводу того, що вона вважає хейтом. Зокрема, вона назвала побажання вмерти.

Вмри – це хейт? Я вважаю, що це хейт. Щодо конструктиву, я обожнюю читати коментарі. Смішні – колекціоную, а до важливих – дослуховуюся. А є хейт, який впливає на дітей, робить психологічні травми,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн

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