Сегодня, 7 декабря, артистка представила свой новый трек "Пусть пишут". По словам Дорофеевой, он касается людей, которые критикуют ее в соцсетях и пишут осужденные комментарии. Новую композицию Надя создала вместе со своим мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.

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Надя Дорофеева сказала, общается ли с Дантесом

Знаменитость рассказала, что думает о критике, которую за последний период довольно часто получает ее коллега и бывший продюсер Потап. Она призналась, сочувствует ли реперу.

Я считаю, что хейтят всех. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело, даже если человек этого не показывает. Довольно давно (об общении с Потапом). Иногда может какую-нибудь песню сбросить, и я ему тоже,

– сказала она.

Дорофеева также поделилась, коммуницирует ли в настоящем времени со своим бывшим мужем и певцом Владимиром Дантесом. Артистка ответила очень лаконично: "Нет".

Надя также высказалась по поводу того, что она считает хейтом. В частности, она назвала пожелание умереть.

Умри – это хейт? Я полагаю, что это хейт. Относительно конструктива я обожаю читать комментарии. Смешные – коллекционирую, а к важным – прислушиваюсь. А есть хейт, который влияет на детей, делает психологические травмы,

– отметила певица.

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