Сегодня, 7 декабря, артистка представила свой новый трек "Пусть пишут". По словам Дорофеевой, он касается людей, которые критикуют ее в соцсетях и пишут осужденные комментарии. Новую композицию Надя создала вместе со своим мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.
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Надя Дорофеева сказала, общается ли с Дантесом
Знаменитость рассказала, что думает о критике, которую за последний период довольно часто получает ее коллега и бывший продюсер Потап. Она призналась, сочувствует ли реперу.
Я считаю, что хейтят всех. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело, даже если человек этого не показывает. Довольно давно (об общении с Потапом). Иногда может какую-нибудь песню сбросить, и я ему тоже,
– сказала она.
Дорофеева также поделилась, коммуницирует ли в настоящем времени со своим бывшим мужем и певцом Владимиром Дантесом. Артистка ответила очень лаконично: "Нет".
Надя также высказалась по поводу того, что она считает хейтом. В частности, она назвала пожелание умереть.
Умри – это хейт? Я полагаю, что это хейт. Относительно конструктива я обожаю читать комментарии. Смешные – коллекционирую, а к важным – прислушиваюсь. А есть хейт, который влияет на детей, делает психологические травмы,
– отметила певица.
Интервью Нади Дорофеевой: смотрите видео онлайн
Об отношениях Нади Дорофеевой
- В январе Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись. Они поздравили друг друга с получением свидетельства о расторжении брака. Супруги были в официальных отношениях в течение шести лет.
- Известно, что после развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир – с бывшей женой Михаила – Дашей.
- Впоследствии певица презентовала трек "Чтобы не было", которую записала с бойфрендом Михаилом Кацуриным. Работа над песней проходила в доме, где сейчас живет пара, поскольку там есть небольшая студия.
- На одном из концертов Дорофеевой в Луцке она позвала Кацурина на сцену и попросила спеть вместе. Он сказал, что очень волновался. Кроме совместного исполнения песни Надя еще и показала любимому откровенный танец.