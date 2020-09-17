Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва стала четвертою суддею на третьому прямому ефірі "Танців з зірками". А її чоловік Володимир Дантес під час випуску був ведучим балкону. Зіркове подружжя показало пристрасть прямо на паркеті.

Надя Дорофєєва не соромиться показувати свою сексуальність на камеру. Вона успішна і впевнена у собі, знає, як вдало підкреслити принади свого тіла та розбурхати мережу новими публікаціями. Днями зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі еротичний ролик, який не залишився без уваги її шанувальників.

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Артистка постала у третьому прямому ефірі "Танців з зірками" разом із коханим, ведучим та співаком Володимиром Дантесом. Закохані запалили сексуальними рухами біля суддівського столу. Подружжя показало пристрасть, яка панує між ними.

Сексапільний look Наді Дорофєєвої

Проте найбільше увагу привернув look Дорофєєвої, що був досить сміливим та відвертим. Виконавиця постала перед телекамерами в образі сексуального зайчика. Вона одягнула еротичне боді з довгими рукавами та оголеними плечима, яке гарно підкреслило її пишні груди та струнку талію. Також на співачці були стильні колготки в сітку. Вбрання зірка поєднала із чорними туфлями на високих підборах.

Знаменитість доповнила сексапільний аутфіт обручем у вигляді вушок зайчика. Волоссся вклала в локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з акцентом на очах.

Ефір кохання на "Танцях з зірками" і ваші покірні зайчики і котики,

– підписала ролик Дорофєєва.