Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева стала четвертой судьей на третьем прямом эфире "Танцев со звездами". А ее муж Владимир Дантес во время выпуска был ведущим балкона. Звездные супруги показали страсть прямо на паркете.

Надя Дорофеева не стесняется показывать свою сексуальность на камеру. Она успешная и уверенная в себе, знает, как удачно подчеркнуть прелести своего тела и взбудоражить сеть новыми публикациями. На днях звезда выложила на личной странице в инстаграме эротический ролик, который не остался без внимания ее поклонников.

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Артистка появилась в третьем прямом эфире "Танцев со звездами" вместе с любимым, ведущим и певцом Владимиром Дантесом. Влюбленные зажгли сексуальными движениями возле судейского стола. Супруги показали страсть, которая царит между ними.

Сексапильный look Нади Дорофеевой

Однако больше всего внимание привлек look Дорофеевой, который был достаточно смелым и откровенным. Исполнительница предстала перед телекамерами в образе сексуального зайчика. Она надела эротическое боди с длинными рукавами и оголенными плечами, которое хорошо подчеркнуло ее пышную грудь и стройную талию. Также на певице были стильные колготки в сетку. Наряд звезда соединила с черными туфлями на высоких каблуках.

Знаменитость дополнила сексуальный аутфит обручем в виде ушек зайчика. Волосы уложила в локоны, а на лице сделала безупречный макияж с акцентом на глазах.

Эфир любви на "Танцах со звездами" и ваши покорные зайчики и котики,

– подписала ролик Дорофеева.