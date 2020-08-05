Популярна українська телеведуча Лідія Таран вирішила влаштувати для матусі поїздку у Карпати. Оскільки вона багато працює, то рідко вдається організувати сімейний відпочинок, якого усім не вистачає. Разом із найріднішою Лідія відправилася у Карпати.

Лідія зізналася, що вмовити маму поїхати на відпочинок було дуже не просто. Оскільки зараз є багато роботи на городі, який має жінка, то на вмовляння пішло багато часу, адже мамі телеведучої довелося залишити усе господарство. На особистій сторінці в інстаграмі Таран все-таки поділилася світлинами з відпустки і зізналася, рада, що переконала маму поїхати і відволіктися від щоденних турбот.

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Для літньої відпустки ведуча обрала Яремче. Там можна насолодитися красою гір, а також приймати сонячні ванни у басейні. Лідія вмовляла маму тиждень і ледь посадила в автомобіль, щоб поїхати подалі від справ по господарству. Зірка каже, що мама рідко відпочиває, тому для неї було вкрай важливо втілити задуману поїздку в реальність.

Тепер жінка отримує задоволення від навколишньої атмосфери та дякує доньці за незабутні емоції і теплі сонячні дні, які вона проводить біля річки, в горах.

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Також телеведуча показала, як плаває на надувному колі у вигляді кавуна в басейні. Лідія релаксує, усміхається на камеру та відпочиває від насиченого робочого графіку.

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