Популярная украинская телеведущая Лидия Таран решила устроить для мамы поездку в Карпаты. Поскольку она много работает, то редко удается организовать семейный отдых, которого всем не хватает. Вместе с родным Лидия отправилась в Карпаты.

Лидия призналась, что уговорить маму поехать на отдых было очень не просто. Поскольку сейчас много работы на огороде, который имеет женщина, то на уговоры ушло много времени, ведь маме телеведущей пришлось оставить все хозяйство. На личной странице в инстаграме Таран все же поделилась фотографиями из отпуска и призналась, рада, что убедила маму поехать и отвлечься от ежедневных забот.

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Для летнего отпуска ведущая выбрала Яремче. Там можно насладиться красотой гор, а также принимать солнечные ванны в бассейне. Лидия уговаривала маму неделю и едва посадила в автомобиль, чтобы уехать подальше от дел по хозяйству. Звезда говорит, что мама редко отдыхает, поэтому для нее было крайне важно воплотить задуманную поездку в реальность.

Теперь женщина получает удовольствие от окружающей атмосферы и благодарит дочь за незабываемые эмоции и теплые солнечные дни, которые она проводит у реки, в горах.

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Также телеведущая показала, как плавает на надувном круге в виде арбуза в бассейне. Лидия релаксирует, улыбается на камеру и отдыхает от насыщенного рабочего графика.

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