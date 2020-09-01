Всі любителі містичних серіалів вже встигли стати фанатами серіалу "Надприродне". 8 жовтня відбудеться прем'єра фінальних епізодів стрічки, відтак 24 канал вирішив підібрати цікаві факти про проєкт та трейлер до заключних пригод Діна і Сема Вінчестерів.

Що відомо про останній сезон "Надприродного"

Пандемія коронавірусу вплинула на зйомки "Надприродного", передає 24 канал. Створення фінальних епізодів відновили нещодавно, тому автори проєкту вже поквапились оголосити, що прем'єра відбудеться з 8 жовтня 2020 року. Кожного четверга у мережі з'являтимуться нові серії, а фінал "Надприродного" запланований на 15 листопада.

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Однак очікування кіноманів будуть виправдані. Автори серіалу підготували найзапеклішу боротьбу братів Вінчестерів.

За сюжетом, Дін і Сем не змогли вбити названого сина Джека, адже зрозуміли, що ними просто маніпулюють. За це Бог розгнівався та покарав братів Вінчестерів, ожививши всіх ворогів головних героїв, яких вони вбивали упродовж 14 років. Водночас Джек загинув на очах у братів.

Тепер Дін і Сем готуються зіткнуться у двобої з Богом, або ж загинути. І хоч допомагатиме братам ангел Кастіель та Смерть, сили все ж будуть нерівними.

"Я відчуваю, що для більшості прихильників серіалу, які були з нами упродовж всіх сезонів, це, безумовно, буде чудова історія. Це викличе чимало спогадів, пов'язаних з братами Вінчестерами. Ми раді вам розповісти її", – зазначив актор Дженсен Еклз.

Дивіться трейлер до фінальних епізодів серіалу "Надприродне": відео

Головні ролі у 15 сезоні "Надприродного" отримали:

Дженсен Еклз – Дін Вінчестер

Джаред Падалекі – Сем Вінчестер

Міша Коллінз – Кастіель (Англел)

Олександр Калверт – Джек Клайн

Джейк Абель – Адам Мілліган

Ліза Беррі – Біллі (Смерть)

Роб Бенедикт – Чак Ширлі (Бог)

Рут Коннелл – Ровена

Емілі Своллов – Амара (Тьма)

Девід Хайдн-Джонс – Артур Кетч

Осрік Чау – Кевін Трен

Шошанна Стерн – Ейлін Лей

Цікаві деталі про серіал "Надприродне"

Серіал вперше з'явився на екранах у 2005 році. Відтоді брати Вінчестери стали улюбленими персонажами для мільйонів кіноманів, адже кожна їхня пригода перехоплює дух та відкриває нові деталі про потойбіччя.

За сюжетом, головні герої Дін і Сем рятують людей від нечисті. Вони завжди з'являються там, де відбуваються паранормальні явища і вступають у боротьбу з могутніми демонами.

Та мало кому відомо, що спершу автори проєкту мали іншу ідею для серіалу "Надприродне". Головним героєм повинен був стати репортер, який розслідує загадкові і містичні справи. Однак вже перед зйомками з'явились брати Вінчестери, готові на все, аби захистити один одного і близьких їм людей.

Ролі отримали Дженсен Еклз та Джаред Падалекі. Упродовж 15 років вони перевтілювались у Діна і Сема.



"Надприродне": головні герої серіалу / Фото PopCorn

У християнстві немає згадки про ангела Кастіеля. Однак у кабалістичному вченні він є наймогутнішим помічником Бога.



Кастіель у серіалі "Надприродне" / Фото Wiki

Часто головні герої використовують інші імена. І всі вони є справжніми. До прикладу, Форд і Гемілл – це прізвища Гаррісона Форда і Марка Гемілла, акторів "Зоряних війн". А от Сіммонс і Фрейл – це гітаристи гурту KISS. А в одній серії брати Вінчестери назвались як агенти Спірс і Агілера, використавши імена популярних співачок.

У перших сезонах можна побачити справжній номер телефону актора Дженсена Еклза. Коли прихильники набирали його, чули на автовідповідачі запис актора від імені Діна Вінчестера.