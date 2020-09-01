В финале сериала "Сверхъестественное" братья Винчестеры столкнутся с сильным противником: видео
Все любители мистических сериалов уже успели стать фанатами сериала "Сверхъестественное". 8 октября состоится премьера финальных эпизодов ленты, поэтому 24 канал решил подобрать интересные факты о проекте и трейлер к заключительным приключениям Дина и Сэма Винчестеров.
Что известно о последнем сезоне "Сверхъестественного"
Пандемия коронавируса повлияла на съемки "Сверхъестественного", передает 24 канал. Создание финальных эпизодов возобновили недавно, поэтому авторы проекта уже поторопились объявить, что премьера состоится с 8 октября 2020 года. Каждый четверг в сети будут появляться новые серии, а финал "Сверхъестественного" запланирован на 15 ноября.
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Однако ожидания киноманов будут оправданы. Авторы сериала подготовили самую ожесточенную борьбу братьев Винчестеров.
По сюжету, Дин и Сэм не смогли убить названного сына Джека, ведь поняли, что ими просто манипулируют. За это Бог разгневался и наказал братьев Винчестеров, оживив всех врагов главных героев, которых они убивали на протяжении 14 лет. В то же время Джек погиб на глазах у братьев.
Теперь Дин и Сэм готовятся столкнутся в поединке с Богом, или же погибнуть. И хоть будет помогать братьям ангел Кастиэль и Смерть, силы все же будут неравными.
"Я чувствую, что для большинства поклонников сериала, которые были с нами на протяжении всех сезонов, это, безусловно, будет замечательная история. Это вызовет немало воспоминаний, связанных с братьями Винчестерами. Мы рады вам рассказать ее", – отметил актер Дженсен Эклз.
Смотрите трейлер к финальным эпизодам сериала "Сверхъестественное": видео
Главные роли в 15 сезоне "Сверхъестественного" получили:
- Дженсен Эклз – Дин Винчестер
- Джаред Падалеки – Сэм Винчестер
- Миша Коллинз – Кастиэль (Англел)
- Александр Калверт – Джек Клайн
- Джейк Абель – Адам Миллиган
- Лиза Берри – Билли (Смерть)
- Роб Бенедикт – Чак Ширли (Бог)
- Рут Коннелл – Ровена
- Эмили Своллов – Амара (Тьма)
- Дэвид Хайдн-Джонс – Артур Кетч
- Осрик Чау – Кевин Трен
- Шошанна Стерн – Эйлин Лэй
Интересные детали о сериале "Сверхъестественное"
Сериал впервые появился на экранах в 2005 году. С тех пор братья Винчестеры стали любимыми персонажами для миллионов киноманов, ведь каждое их приключение захватывает дух и открывает новые детали о загробной жизни.
По сюжету, главные герои Дин и Сэм спасают людей от нечисти. Они всегда появляются там, где происходят паранормальные явления и вступают в борьбу с могущественными демонами.
Но мало кому известно, что сначала авторы проекта имели другую идею для сериала "Сверхъестественное". Главным героем должен был стать репортер, расследующий загадочные и мистические дела. Однако уже перед съемками появились братья Винчестеры, готовые на все, чтобы защитить друг друга и близких им людей.
Роли получили Дженсен Эклз и Джаред Падалеки. В течение 15 лет они перевоплощались в Дина и Сэма.
"Сверхъестественное": главные герои сериала Фото PopCorn
В христианстве нет упоминания про ангела Кастиэля. Однако в каббалистическом учении он является самым могущественным помощником Бога.
Кастиэль в сериале "Сверхъестественное" / Фото Wiki
Часто главные герои используют другие имена. И все они являются настоящими. К примеру, Форд и Хэмилл – это фамилии Гаррисона Форда и Марка Хэмилла, актеров "Звездных войн". А вот Симмонс и Фрейл – это гитаристы группы KISS. А в одной серии братья Винчестеры назвались, как агенты Спирс и Агилера, использовав имена популярных певиц.
В первых сезонах можно увидеть настоящий номер телефона актера Дженсена Эклза. Когда поклонники набирали его, слышали на автоответчике запись актера от имени Дина Винчестера.