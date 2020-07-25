38-річна екссолістка гурту "ВІА Гра" та учасниця нового сезону "Танці з зірками" Надія Мейхер присвятила свою юність танцям. Проте співачка, від чиїх пишних принад фанатіли чоловіки, зізналась, що саме великі груди завадили втіленню її мрії. Як з'ясувалось, вона хотіла стати балериною.

В інтерв'ю для видання "Факти" співачка та ведуча розповіла про свою танцювальну кар'єру. Займатись народно-естрадною хореографією вона почала у віці 11 років в Будинку культури рідного містечка Волочиськ. Свій шлях Надія Мейхер продовжила в Хмельницькому педагогічному училищі. Проте вона зізналась, що з самого дитинства мріяла про балет. На заваді стали її великі груди.

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У 8-річному віці Надія Мейхер насолоджувалася балетними виставами по телевізору й навіть намагалась повторити рухи дівчат, запихаючи вату в чешки для занять спортом. Проте вже підлітком вона усвідомила, що втілити мрію не вдасться через пишний бюст.

Я розуміла, що ніяка балерина з мене не вийде через надто великі груди,

– наголосила Надія Мейхер.

Коли зірка прийшла в балетну студію, то хореографиня дуже скептично на неї подивилася, проте дала шанс через вражаючу пластику. Після року тренувань Надія Мейхер все ж стала на пуанти.

Знаменитість захоплювалась балетом та народними танцями до 17 років, а кар'єра завершилась через проблеми зі здоров'ям – вона була прикута до ліжка в підлітковому віці через проблеми з опорно-руховим апаратом.

Згодом Надія Мейхер дізналась про кастинг до нового гурту "ВІА Гра" й стала солісткою першого складу. Можливо, саме її принади були приводом для запрошення Валерія Меладзе приїхати до Києва на прослуховування, яке обернулося для неї шаленою популярністю.