38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница нового сезона "Танцы со звездами" Надежда Мейхер посвятила свою юность танцам. Однако певица, от чьих пышных прелестей фанатели мужчины, призналась, что именно большая грудь помешала воплощению ее мечты. Как выяснилось, она хотела стать балериной.

В интервью для издания "Факты" певица и ведущая рассказала о своей танцевальной карьере. Заниматься народно-эстрадной хореографией она начала в возрасте 11 лет в Доме культуры родного городка Волочиск. Свой путь Надежда Мейхер продолжила в Хмельницком педагогическом училище. Однако она призналась, что с самого детства мечтала о балете. Помешала ее большая грудь.

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В 8-летнем возрасте Надежда Мейхер наслаждалась балетными спектаклями по телевизору и даже пыталась повторить движения девушек, запихивая вату в чешки для занятий спортом. Однако уже подростком она осознала, что воплотить мечту не удастся из-за пышного бюста.

Я понимала, что никакая балерина из меня не выйдет из-за слишком большой груди,

– отметила Надежда Мейхер.

Когда звезда пришла в балетную студию, то хореограф очень скептически на нее посмотрела, но дала шанс из-за впечатляющей пластики. После года тренировок Надежда Мейхер все же встала на пуанты.

Знаменитость увлекалась балетом и народными танцами до 17 лет, а карьера завершилась из-за проблем со здоровьем – она была прикована к постели в подростковом возрасте из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Впоследствии Надежда Мейхер узнала о кастинге в новую группу "ВИА Гра" и стала солисткой первого состава. Возможно, именно ее прелести были поводом для приглашения Валерия Меладзе приехать в Киев на прослушивание, которое обернулось для нее бешеной популярностью.