14 жовтня відзначають День захисника України. З державним святом захисників і захисниць привітала перша леді Олена Зеленська. Вона наголосила, що обороняти Батьківщину – це не лише фах, а й покликання.

На особистій сторінці в інстаграмі Олена Зеленська опублікувала фото курсантів військового ліцею та привітала з Днем захисника України.

До теми У класичному білому костюмі: Олена Зеленська вразила образом на офіційній зустрічі – фото

Перша леді розповіла, що днями до Маріїнського палацу завітали вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. З нагоди майбутнього професійного свята для них організували екскурсії в церемоніальній резиденції президента. З фото видно, що курсанти, які дотримались карантину і були в захисних масках, в захваті від розкоші та краси палацу.

Олена Зеленська привітала захисників і захисниць зі святом, а населенню побажала миру та злагоди.

Захищати Батьківщину – це завжди покликання, прояв любові до неї… Вітаю всіх захисників та захисниць України, теперішніх і майбутніх, з їхнім святом! Сили вам, міцного здоров'я, надійного тилу. А всім нам – миру та злагоди,

– написала перша леді України.