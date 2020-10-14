14 октября отмечают День защитника Украины. С государственным праздником защитников и защитниц поздравила первая леди Елена Зеленская. Она подчеркнула, что оборонять Родину – это не только специальность, но и призвание.

На личной странице в инстаграм Елена Зеленская опубликовала фото курсантов военного лицея и поздравила с Днем защитника Украины.

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Первая леди рассказала, что на днях в Мариинский дворец пришли воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. По случаю предстоящего профессионального праздника для них организовали экскурсии в церемониальной резиденции президента. С фото видно, что курсанты, которые соблюдали карантин и были в защитных масках, в восторге от роскоши и красоты дворца.

Елена Зеленская поздравила защитников и защитниц с праздником, а населению пожелала мира и согласия.

Защищать Родину – это всегда призвание, проявление любви к ней... Поздравляю всех защитников и защитниц Украины, настоящих и будущих, с их праздником! Силы вам, крепкого здоровья, надежного тыла. А всем нам – мира и согласия,

– написала первая леди Украины.