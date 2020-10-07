Популярний хореограф Влад Яма вже четвертий рік поспіль займає суддівське крісло шоу "Танці з зірками". Його вважають найсуворішим суддею проєкту, адже він не надто щедрий на високі бали. Однак сам танцівник стверджує, що всі номери він оцінює дуже ретельно.

Після 6 ефіру "Танців з зірками" Влад Яма на особистій сторінці в інстаграмі опублікував відвертий допис, яким пояснив статус найсуворішого судді шоу. Він зауважив, що має великий досвід суддівства, адже знімався у шоу "Танцюють всі", "Україна має талант" та багатьох інших.

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Хореограф зізнався, що після випусків проєкту неодноразово згадує танці пар та аналізує, чи правильну оцінку поставив. І навіть після роздумів він вважає всі виставлені ним бали були справедливими.

Можу обгрунтувати кожну оцінку… Ставлюся до своєї роботи максимально відповідально. Тому завжди ретельно все зважую, порівнюю пари перед тим, як підняти заповітну цифру,

– пояснив Влад Яма.

Суддя "Танців з зірками" зауважив, що хореографія учасників – це річ суб'єктивна. Так, Влад Яма пригадав, що під час минулих сезонів отримував сотні повідомлень від глядачів, які запевняли, що ведучі Леся Нікітюк і Дмитро Комаром танцюють технічно.

Реакція мережі

Безліч користувачів зауважили, що вважають Влада Яму об'єктивним і чесним суддею "Танців з зірками", а з його балами цілком погоджуються. "Ви найкрутіший і найсправедливіший суддя! Кожен ваш коментар на "Танцях" завжди аргументований і дуже влучний", "Всі адекватні люди розуміють, наскільки ви справедливий і коректний суддя! І плюс ваша харизма, почуття гумору", "Мені здається, що оцінки Влада Ями найреальніші і об'єктивні, завжди подумки майже згодна", – йдеться у коментарях.

Однак є й ті, хто вважає, що Влад Яма недооцінює учасників: "Прикро було дійсно, коли ставили всі ефіри Тарасу з Яною лише 7, вони молодці були", "Насправді, раніше я вважала Кухар найсуворішою, але останнім часом саме ви – найбільш злий з журі".