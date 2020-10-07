Популярный хореограф Влад Яма уже четвертый год подряд занимает судейское кресло шоу "Танцы со звездами". Его считают самым строгим судьей проекта, ведь он не слишком щедр на высокие баллы. Однако сам танцовщик утверждает, что все номера он оценивает очень тщательно.

После 6 эфира "Танцев со звездами" Влад Яма на личной странице в инстаграме опубликовал откровенное сообщение, которым объяснил статус самого строгого судьи шоу. Он отметил, что имеет большой опыт судейства, ведь снимался в шоу "Танцуют все", "Украина имеет талант" и многих других.

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Хореограф признался, что после выпусков проекта неоднократно вспоминает танцы пар и анализирует, правильную ли оценку поставил. И даже после размышлений он считает, что все выставленные им баллы были справедливыми.

Могу обосновать каждую оценку... Отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому всегда тщательно все взвешиваю, сравниваю пары перед тем, как поднять заветную цифру,

– пояснил Влад Яма.

Судья "Танцев со звездами" заметил, что хореография участников – это вещь субъективная. Так, Влад Яма вспомнил, что во время прошлых сезонов получал сотни сообщений от зрителей, которые уверяли, что ведущие Леся Никитюк и Дмитрий Комаров танцуют технично.

Реакция сети

Множество пользователей отметили, что считают Владу Яму объективным и честным судьей "Танцев со звездами", а с его баллами вполне соглашаются. "Вы самый крутой и справедливый судья! Каждый ваш комментарий на "Танцах" всегда аргументированный и очень меткий", "Все адекватные люди понимают, насколько вы справедливый и корректный судья! И плюс ваша харизма, чувство юмора", "Мне кажется, что оценки Влада Ямы самые реальные и объективные, всегда мысленно почти согласна", – говорится в комментариях.

Однако есть и те, кто считает, что Влад Яма недооценивает участников: "Обидно было действительно, когда ставили все эфиры Тарасу с Яной лишь 7, они молодцы были", "На самом деле, раньше я считала Кухар самой строгой, но в последнее время именно вы – наиболее злой из жюри".