У Православній церкві України стверджують, що для них цінна кожна людина, яка приходить в храм, щоб помолитися до Бога. Там кажуть, що хустка не завжди вказує на побожність.

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Чи можна жінкам відвідувати храм без хустки

У представництві ПЦУ зазначають, що не варто судити людину за зовнішнім виглядом. Не потрібно сварити або робити зауваження, тим паче коли вона прийшла слухати богослужіння вперше. Важливо пам'ятати, що віряни в першу чергу мають відвідувати церкву з добрими та благими думками. Звичайно, слід, щоб одяг був скромний, коли люди приходять до такого приміщення. Однак це стосується як чоловіків, так і жінок.

Буває, що жінки спонтанно вирішують прийти до церкви, тому можуть не мати з собою хустки. У такому разі їх необхідно впустити, а не проганяти. Протягом багатьох років людям нав'язують забобони, які вже глибоко вкорінилися у їхні голови. Проте це лише відлякує людей від церкви, а повинно бути зовсім навпаки.

Храм – це простір для прояву християнської любові, а не для цькувань. Причиною подібного роду цькувань є нібито "всезнання" як себе поводити в храмі, а насправді – гординя та відсутність богословської освіти,

– повідомили у Православній церкві України.

Тому не варто засуджувати жінку, якщо побачите, що вона прийшла до церкви без хустки. Завжди слід пам'ятати, що до людей потрібно ставитися так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас.