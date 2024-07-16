В Православной церкви Украины утверждают, что для них ценен каждый человек, который приходит в храм, чтобы помолиться к Богу. Там говорят, что платок не всегда указывает на набожность.

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Можно ли женщинам посещать храм без платка

В представительстве ПЦУ отмечают, что не стоит судить человека по внешнему виду. Не нужно ругать или делать замечания, тем более когда он пришел слушать богослужение впервые. Важно помнить, что верующие в первую очередь должны посещать церковь с добрыми и благими мыслями. Конечно, следует, чтобы одежда была скромная, когда люди приходят в такое помещение. Однако это касается как мужчин, так и женщин.

Бывает, что женщины спонтанно решают прийти в церковь, поэтому могут не иметь с собой платка. В таком случае их необходимо впустить, а не прогонять. В течение многих лет людям навязывают суеверия, которые уже глубоко укоренились в их головы. Однако это лишь отпугивает людей от церкви, а должно быть совсем наоборот.

Храм – это пространство для проявления христианской любви, а не для травли. Причиной подобного рода травли является якобы "всезнание" как себя вести в храме, а на самом деле – гордыня и отсутствие богословского образования,

– сообщили в Православной церкви Украины.

Поэтому не стоит осуждать женщину, если увидите, что она пришла в церковь без платка. Всегда следует помнить, что к людям нужно относиться так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам.