Чи можна зберігати і їсти картоплю з фітофторозом: існують деякі умови
Фітофтороз – це доволі поширена хвороба, яка вражає різні овочі, у тому числі й картоплю. Іноді буває так, що плоди виявилися хворими нею.
Фітофтору на картоплю легко розпізнати: на плодах з'являються трохи вдавлені, чіткі темно-коричневі плями. Найкраще це можна побачити при розрізі, наскільки вражені тканини овочу. Чи можна вживати та зберігати таку картоплю – розкаже 24 Канал.
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Чи можна вживати та зберігати картоплю з фітофторою
Хвору фітофторозом картоплю краще не брати у вжиток. Це пояснюється тим, що їй характерний поганий смак та бридкий темний колір. Сама хвороба не є критично шкідливою для людини.
Коли ви помітили темні плями на плодах, оптимально вирізати такі частини. А от решту картоплі сміливо можна використовувати, як заманеться. Утім, тут є нюанс: оглядайте ретельно картоплю, чи немає на ній ознак інших хвороб.
- У випадку, коли плоди дуже заражені фітофторою, найкраще рішення – позбутися їх. Причина проста – може містити інші грибки та мікроби, які становлять загрозу для організму людини.
Тримати в приміщенні картоплю, заражену фітофторою, теж зовсім небажано. Тому що захворювання швидко розповсюджується та може зашкодити іншим овочам.
Профілактика картоплі від фітофторозу
Молочна сироватка – вдале розв'язання такої проблеми. Треба розбавити її водою у пропорції 1:1. Нею варто обробляти кущі кожні 2-3 дні, починаючи з липня. Можна додати ще кілька крапель йоду для підсилення ефекту.
Молочна сироватка / Фото "Господарочка"
Знадобляться часникові стрілки. 200 грамів треба подрібнити самостійно або закинути в м'ясорубку. Тоді залити склянкою теплої води. Хай настоюється 24 години. Проціджуємо та додаємо ще 10 літрів води. Можна обприскувати картоплю 1 раз у 10 днів.
Перевірений метод уберегти картоплю від можливих хвороб – використати органіку. Приготуймо розчин на основі коров'ячого гною. Візьміть 1 літр речовини та залийте 10 літрами води. Хай бродить годину. Обробляти таким настоєм картоплю варто перед цвітінням.