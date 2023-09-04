Фитофтор на картофеле легко распознать: на плодах появляются немного вдавленные, четкие темно-коричневые пятна. Лучше всего это можно увидеть при разрезе, как поражены ткани овоща. Можно ли употреблять и хранить картофель – расскажет 24 Канал.

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Можно ли употреблять и хранить картофель с фитофторой

Больной фитофторозом картофель лучше не брать в употребление. Это объясняется тем, что ей характерен плохой вкус и отвратительный темный цвет. Сама болезнь не является критически вредной для человека.

Когда вы заметили темные пятна на плодах, оптимально вырезайте следующие части. А вот остальной картофель смело можно использовать, как вздумается. Впрочем, здесь есть нюанс: осматривайте тщательно картофель, нет ли на нем признаков других болезней.

В случае, когда плоды сильно заражены фитофторой, лучшее решение – избавиться от них. Причина проста – может содержать другие грибки и микробы, представляющие угрозу для организма человека.

Держать в помещении картофель, зараженной фитофторой, тоже совсем нежелательно. Потому что заболевание быстро распространяется и может повредить другим овощам.

Профилактика картофеля от фитофтороза

Молочная сыворотка – удачное решение такой проблемы. Надо разбавить ее водой в пропорции 1:1. Ею следует возделывать кусты каждые 2-3 дня, начиная с июля. Можно добавить еще несколько капель йода для усиления эффекта.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"

Пригодятся чесночные стрелки. 200 граммов нужно измельчить самостоятельно или закинуть в мясорубку. Тогда залить стаканом теплой воды. Пусть настаивается 24 часа. Процеживаем и добавляем еще 10 литров воды. Можно опрыскивать картофель 1 раз в 10 дней.



Стрелки чеснока.

Проверенный метод уберечь картофель от возможных болезней – использовать органику. Приготовим раствор на основе коровьего навоза. Возьмите 1 литр вещества и залейте 10 литрами воды. Пусть бродит час. Обрабатывать таким настоем картофель следует перед цветением.