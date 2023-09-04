Фітофтору на картоплю легко розпізнати: на плодах з'являються трохи вдавлені, чіткі темно-коричневі плями. Найкраще це можна побачити при розрізі, наскільки вражені тканини овочу. Чи можна вживати та зберігати таку картоплю – розкаже 24 Канал.

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Чи можна вживати та зберігати картоплю з фітофторою

Хвору фітофторозом картоплю краще не брати у вжиток. Це пояснюється тим, що їй характерний поганий смак та бридкий темний колір. Сама хвороба не є критично шкідливою для людини.

Коли ви помітили темні плями на плодах, оптимально вирізати такі частини. А от решту картоплі сміливо можна використовувати, як заманеться. Утім, тут є нюанс: оглядайте ретельно картоплю, чи немає на ній ознак інших хвороб.

У випадку, коли плоди дуже заражені фітофторою, найкраще рішення – позбутися їх. Причина проста – може містити інші грибки та мікроби, які становлять загрозу для організму людини.

Тримати в приміщенні картоплю, заражену фітофторою, теж зовсім небажано. Тому що захворювання швидко розповсюджується та може зашкодити іншим овочам.

Профілактика картоплі від фітофторозу

Молочна сироватка – вдале розв'язання такої проблеми. Треба розбавити її водою у пропорції 1:1. Нею варто обробляти кущі кожні 2-3 дні, починаючи з липня. Можна додати ще кілька крапель йоду для підсилення ефекту.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"

Знадобляться часникові стрілки. 200 грамів треба подрібнити самостійно або закинути в м'ясорубку. Тоді залити склянкою теплої води. Хай настоюється 24 години. Проціджуємо та додаємо ще 10 літрів води. Можна обприскувати картоплю 1 раз у 10 днів.



Стрілки часнику / Фото

Перевірений метод уберегти картоплю від можливих хвороб – використати органіку. Приготуймо розчин на основі коров'ячого гною. Візьміть 1 літр речовини та залийте 10 літрами води. Хай бродить годину. Обробляти таким настоєм картоплю варто перед цвітінням.