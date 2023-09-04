Пионы удивляют своим разнообразием: бывают древовидные и травянистые, разного цвета, размера и формы. Но, несмотря на это, существуют общие рекомендации относительно того, когда и как их сажать. Об этом знает больше – 24 Канал.
Такой Можно ли держать фиалки в доме: есть определенное объяснение, заслуживающее внимания
Когда сажать пионы
Не имеет значения, травянистые или древовидные пионы, оптимально их сажать в период с августа по октябрь. Важно, чтобы они успели укорениться до морозов, иначе могут погибнуть.
Обратите внимание на погодные условия в вашем регионе. Если часто дождит – лучше немного подождать, потому что пионы не любят мокрой земле. Также нужно поливать цветы в меру, чтобы не сгнили. И желательно, чтобы некоторое время после посадки не шел дождь.
Как и где сажать пионы
Пионы нуждаются в солнце, поэтому сажайте их на освещенных местах может быть в полутени. На сколько они вырастут большими и каким будет внешний вид, зависит от количества света. Будьте осторожны, чтобы участок не продували ветры и сквозняки.
- Этим цветам подходят наиболее суглинистые почвы, к которым хорошо проникающая вода и воздух.
- Следует вырыть лопатой ямы длиной, шириной и глубиной 60-70 сантиметров.
Посадка пионов / Фото Greensad
Надо подготовить дренажный слой из речного песка, керамзита, щебня или кирпича. Его устилают на дно ямы. Затем следует внести смесь на основе перепревшего навоза, торфа и компоста. Ее высыпают так, чтобы образовался своеобразный бугорок.
- Осторожно всадите корни пиона так, чтобы почки были расположены на глубину 4-5 сантиметров.
- Щедро полейте посажены цветы водой.