Наши предки считали, что фиалка имеет негативные свойства, якобы забирает счастье и лишает успеха. А почему так говорят и что подразумевается – знает 24 Канал.

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Почему фиалки не советуют держать дома

Существует такое мнение, что фиалка – это цветок, который может испортить личную жизнь. А все из-за мощной женской энергетики, которой она обладает. Поэтому говорят, если держать это растение в доме или квартире может быть беспокойство и непонимание в паре.

Вообще в древности говорили фиалки отгоняют мужчин. Поэтому если девушка хотела выйти замуж, то ей не рекомендовали держать дома это растение.

Некоторые даже утверждали, что таким цветком враги могут сглазить. По этой причине, братья сенполии (другое название фиалки) из рук посторонних или недоброжелателей, не советовали. Ведь таким образом могли передать венец безбрачия.



Фиалка / Фото Pinterest

Другие считают, что фиалка действует как вампир, отнимая силы и энергию. И поэтому люди, которые выращивают дома фиалки, могут страдать сонливостью, вялостью. Иногда приводит даже к депрессивным состояниям.

Существует и вполне практическое толкование, почему нельзя держать фиалки дома, а особенно – в спальне. Дело в том, что цветы днем выделяют кислород, а ночью – углекислый газ. И если комнату не проветривать, то люди могут иметь плохой сон, чувствовать подавленность, головную боль. Так что не забывайте перед сном, всегда открывайте окно на проветривание.