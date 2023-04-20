Чи можна садити картоплю у квітні: сприятливі дні за місячним календарем
Картопля є дуже поширеним овочем в Україні, адже її легко готувати й вона смачна. Садівники люблять картоплю, тому що вона невибаглива у догляді. Чи можна вже садити картоплю у 2023 році – читайте далі.
Картопля входить до п'яти найпопулярніших овочів після рису, пшениці та кукурудзи. В Україні у кожній сім'ї картоплю їдять багато. Також чимало людей саджає її у себе вдома. То чи можна вже садити картоплю та як це краще зробити – порадить 24 Канал.
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Коли садити картоплю
Конкретної найкращої дати саджання картоплі не існує. У цьому питанні важливо враховувати місцеві особливості клімату, готовність землі та середньодобову температуру.
Городники радять почекати, щоб земля прогрілася до +8 – 10. Важливо, щоб ґрунт був готовий до висадки та не було занадто холодно.
Картоплі найкраще підходить м'який помірний клімат. Морозу вона не витримає. Можна орієнтуватися по листю берези: коли воно розпустилося – можна саджати.
Період садіння картоплі найчастіше припадає на квітень – травень. Ранні сорти бульби можна садити на початку травня. Якщо ж ви маєте пізні сорти, варто почекати до кінця травня або початку червня.
Коли садити картоплю за місячним календарем
Є люди, які керуються у садінні картоплі місячним календарем. Вони враховують дати, у які найкраще саджати для отримання хорошого урожаю.
Садіння картоплі / Фото Agronews
Найкращі дні у квітні: 19, 20, 25, 27, 28, 29;
Найкращі дні у травні: 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28.
Як краще садити картоплю
- Для початку треба обрати добре освітлене місце. Тоді картопля буде гарно родити.
- Далі варто підготувати землю і прополоти бур'яни. На кожен квадратний метр радять вносити 8-10 кілограмів компосту, перегною чи іншого добрива.
- Потрібно перекопати ділянку та розпушити ґрунт.
- Робимо заглибини у 10 сантиметрів і ставимо туди бульбу паростками уверх.
- Між кожною картоплиною має бути дистанція у 30 сантиметрів. Закопуємо ямки.
- Поливати картоплю спочатку не варто, їй буде достатньо вологи.
- Потім можна поливати бульбу раз у 7-10 днів, а коли виникнуть бутони – 2 рази на тиждень.